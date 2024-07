Reprodução/Instagram Bruna Biancardi ganhou anel grifado de Neymar após reconciliação

Bruna Biancardi chamou a atenção dos seguidores para um anel grifado que começou a usar no dedo anelar. De acordo com fontes próximas, Neymar presenteou a amada com a joia após a reconciliação .

O jogador escolheu oficializar a volta do relacionamento após o batizado de Mavie, em maio.

A joia é da grife Prada, em metal esmaltado com ouro amarelo e, de acordo com o jornal Extra, custa ela está avaliada em R$2,5 mil.

Vale ressaltar que Bruna não aparece mais com a aliança que ganhou de Neymar quando estava grávida. A joia foi levada pelos criminosos que assaltaram a casa dos pais dela, em São Paulo, no início deste ano.

