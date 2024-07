Reprodução Neymar e Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi e o jogador Neymar Jr. surgiram em clima de romance nesta terça-feira (23), em uma publicação no Instagram. A nova atualização da dupla chega para reforçar os rumores de reconciliação após um período conturbado no relacionamento.

Na rede social, Neymar Jr. e Bruna Biancardi posaram lado a lado com a presença de Mavie, de quase um ano, fruto do romance entre a influenciadora e o atleta.

Ao que indica, a modelo acompanhou o jogador do Al-Hilal para mais uma temporada na Arábia Saudita, onde ele se prepara para retomar as atividades dentro de campo.

Na foto, a dupla aparece com trajes de banho em meio ao cenário preenchido por uma piscina, enquanto o craque segura a herdeira no colo. Discreto, o jogador adicionou apenas um emoji de coração na publicação do Instagram.

A mesma imagem foi repostada por Bruna Biancardi, que completou com a palavra "nós", seguida de um emoji de coração e outro de mãos em reza.

Vale destacar que, no início de julho, Neymar e Biancardi foram flagrados se beijando durante o show do cantor Thiaguinho em uma balada, em São Paulo. A troca de carícias em público confirmou o que os rumores já indicavam, a reconciliação do casal.

Eles estavam separados desde o fim de 2023, ano em que o jogador confessou publicamente a infidelidade e foi acusado de mais de um caso de traição. Na época, ele e Bruna estavam noivos e na espera do nascimento de Mavie.

No início de 2024, outra polêmica afastou a dupla. Rumores indicaram que Neymar teria engravidado a modelo Amanda Kimberly, com quem o craque teria uma amizade mais íntima. No dia 3 de julho, a pequena Helena nasceu e o jogador de futebol assumiu a paternidade da criança.

Neymar e Bruna Biancardi Reprodução Bruna Biancardi e Mavie visitam Instituto Neymar e encantam o jogador Reprodução/Instagram Bruna Biancardi levou Mavie para conhecer o Instituto Neymar Jr Reprodução/Instagram Mavie se divertiu no campo com uma bola de futebol Reprodução/Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Bruna Biancardi ganha buquê luxuoso após Dia dos Namorados; veja valor Reprodução