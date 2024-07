Reprodução / Instagram Zezé di Camargo alfineta quem não chega aos 60 anos definidos como ele

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo, de 61 anos, revelou que possui planos curiosos para sua vida após a aposentadoria da música. Em uma entrevista ao "Marçal Talks", comandado pelo coach Pablo Marçal, o cantor brincou sobre a ideia de se tornar um mentor sexual, destacando sua crença nos benefícios da atividade sexual para a saúde. Segundo Zezé, quando não pode se exercitar, ele recorre ao sexo como forma de queimar calorias.

Ele mencionou que em duas horas de atividade sexual é possível perder cerca de 800 calorias, o que, segundo ele, explica sua boa forma física. "Quando não posso ir à academia, minha esposa resolve o problema", comentou, referindo-se a Graciele Lacerda, com quem espera o primeiro filho do casal. "Quando eu parar de cantar, vou virar um Pablo Marçal do sexo para dar mentoria sexual", afirma.

Zezé compartilhou também algumas de suas "técnicas" e desafiou as mulheres a inverterem os papéis durante o sexo, sugerindo que elas assumam posições ativas para perceberem o esforço envolvido. Ele ressaltou que, em sua opinião, muitos homens subestimam a capacidade das mulheres nesse contexto.

O cantor concluiu que algumas mulheres podem demorar mais para atingir o "resultado final", mas ele acredita que essa troca de papéis pode ser reveladora e benéfica para ambos os parceiros. "Não dá pra competir com mulher. A gente tem que ser o ativo. Inverte a posição. Deita na posição delas, e fala para elas ficarem em cima e fazerem os exercícios que a gente faz. Vê se elas aguentam dois minutos seguidos! E tem aquelas que demoram um pouco mais para chegar no resultado final".

