A modelo e influenciadora digital Maya Massafera confidenciou com os seus seguidores que seguiu uma dieta severa logo que iniciou sua transição de gênero. A influencer queria perder os músculos e desabafou sobre os desafios que enfrentou durante o processo.



Em uma caixinha de perguntas feita nos Stories do Instagram no último domingo (21), Maya contou que, atualmente, pesa 47 kg e possui 1,71 m de altura: "Eu nunca quis emagrecer esse tanto para ficar tão magra. Eu queria perder os meus músculos", afirma. Segundo ela, a dieta a fez perder quase 30 kg.

Ela relatou como foi o processo da dieta: "Passei [fome]. Não vou mentir. Os primeiros meses foram muito difíceis. Tinha vontade de não sair da cama. Eu acho que juntou a dieta com os hormônios", explica.

A influenciadora ainda afirmou que pretende voltar com o canal do YouTube em 2025, para que ela possa se dedicar mais ao conteúdo de moda durante este ano. Maya disse que é formada em moda no Instituto Marangoni, em Milão, mas que estava afastada por "não estar bem consigo mesma".

"Eu estava presa em um corpo que eu não gostava, então a moda me frustrava muito", disse. "Hoje em dia, eu entendo que é por causa do meu gênero. Eu nunca fui outra coisa sem ser mulher."

