The Music Journal Brazil Fernanda Montenegro revisita sua trajetória em entrevista à Globonews

Em cartaz com o espetáculo Fernanda Montenegro – Lê Simone de Beauvoir , a lendária atriz Fernanda Montenegro é a entrevistada do programa Diálogos com Mario Sergio Conti , da GloboNews .

Prestes a completar 95 anos em outubro , a icônica artista, indicada ao Oscar , comemora 80 anos de carreira fazendo a leitura dramática de trechos de A Cerimônia do Adeus , publicado pela autora francesa em 1981.

Além de interpretar, Fernanda Montenegro também assina a direção e é responsável pela adaptação, pesquisa e seleção musical da peça.

Ao jornalista Mario Sergio Conti , a atriz fala sobre a importância do teatro para o Brasil e para o mundo, sobre cultura, política e vocação.

“Eu acho que nós temos uma coisa linda que é essa influência do século passado, europeia, dos jovens gênios que tinham que sair de lá por alguma razão, mas nós temos sim um caráter assinado de criatividade no Brasil” , afirma.

Quem é Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro , o nome artístico de Arlette Pinheiro Monteiro Torres é atriz e escritora brasileira, frequentemente citada como a Grande Dama da dramaturgia brasileira e A maior atriz da história do Brasil pelo seu extenso trabalho no cinema, teatro e televisão.

Montenegro iniciou sua carreira em 1951 quando foi contratada pela TV Tupi onde estrelou dezenas teleteatros, que na direção revezavam-se Fernando Torres, Sérgio Britto e Flávio Rangel. Estreou nas telenovelas em 1954 como protagonista de A Muralha , na Record TV , onde estrelou outras produções.

Também trabalhou nas principais emissoras do Brasil, como Band, TV Cultura, Record e Globo — onde permanece desde 1981 —, além das extintas TV Excelsior, TV Rio e Rede Tupi .

Reconhecida internacionalmente, Fernanda foi a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz pela atuação em Doce de Mãe (2013), além de ter ganhado um Urso de Prata no Festival de Berlim e recebido indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar de Melhor Atriz por seu trabalho em Central do Brasil (1998), sendo a primeira mulher latino-americana, lusófona e brasileira a ser indicada nessa categoria . Em 2013, foi eleita a 15ª celebridade mais influente do país pela revista Forbes .

Em 1999, foi condecorada com a maior comenda civil do país, a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito , “pelo reconhecimento ao destacado trabalho nas artes cênicas brasileiras” , entregue pelo então presidente F ernando Henrique Cardoso . Além de ter sido cinco vezes vencedora do Prêmio Molière , também recebeu três vezes o Prêmio Governador do Estado de São Paulo .

Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 , Fernanda leu o poema A flor e a náusea , de Carlos Drummond de Andrade , dublado em inglês por Judi Dench . Em março de 2022, a atriz tomou posse da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL) , sucedendo o diplomata Affonso Arinos (1905-1990), sendo a nona mulher e a primeira atriz a entrar na lista dos imortais da ABL .

A GloboNews também está disponível na plataforma de streaming Globoplay .