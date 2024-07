'Twisters': ouça na íntegra a trilha sonora oficial do filme

The Music Journal Brazil [object Object]

A trilha sonora oficial do filme Twisters foi lançada na íntegra nesta sexta-feira (19). O disco, que conta com 29 músicas e participações de grandes nomes da música como Luke Combs , Jelly Roll, Kane Brown, Bailey Zimmerman, Shania Twain , entre muitos outros já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Atlantic Records .

Twisters: The Album apresenta o lead single Dead End Road , sob a voz do astro country Jell Roll , artista que foi indicado ao Grammy Awards . A faixa também ganhou seu videoclipe oficial no YouTube .

Twisters é uma continuação do filme homônimo dirigido por Jan de Bont , lançado em 1996. Desta vez, sob a direção de Lee Isaac Chung (o mesmo diretor de Minari ), o filme foca em uma dupla de caçadores de tempestade.

Kate Cooper (interpretada por Daisy Edgar-Jones ) é uma ex-caçadora desses fenômenos naturais, mas acaba sendo atraída de volta às planícies por seu amigo Javi (Anthony Ramos) para testar um novo sistema experimental de rastreamento meteorológico. Durante essa missão, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Glen Powell), um ícone das redes sociais que compartilha suas aventuras de caça à tempestade.

Conforme a temporada de tempestades se intensifica, acontecimentos aterrorizantes surgem, colocando Kate e Tyler , que são concorrentes, em uma situação nunca antes vista e ameaçando suas vidas.

Em tese, Hollywood sempre teve um fascínio por filmes sobre desastres naturais, e Twisters se encaixa nessa tradição. Quase três décadas anos após o sucesso de Twister na década de 1990, essa continuação nos leva de volta ao olho do furacão, com uma nova geração de caçadores de tempestade enfrentando a fúria da natureza.

O álbum também conta com as colaborações de Miranda Lambert, Conner Smith, Thomas Rhett, Leon Bridges, entre outros grandes artistas.

Em meio ao lançamento de Twisters, trilhas sonoras de filmes estão em queda nos EUA

É verdade que a indústria musical sempre apresentou seus altos e baixos e que ela é fascinante justamente por apresentar diversas ondas ao longo das décadas. Contudo, as trilhas sonoras parecem não obedecer essa ordem.

De acordo com a Billboard , as trilhas sonoras de filmes e animações estão em queda nos EUA . Na cobiçada lista Billboard 200 , apenas duas trilhas sonoras ainda permanecem firmes mas em posições de final de lista: Barbie: The álbum está na posição 162 , permanecendo no chart por 52 semanas e Moana se encontra na posição 165 , com 380 semanas acumuladas dos álbuns mais vendidos nos EUA .

Esta é a primeira vez que a trilha sonora de melhor classificação na Billboard 200 chega a posição 172 em mais de sete anos em que o chart e a parada Top Soundtracks aderiram à mesma fórmula de análise.

A publicação também aponta que ambas as paradas classificam os álbuns mais populares da semana nos EUA com base no consumo multimétrico aferido em unidades de álbuns equivalentes, sob a análise da Luminate . As unidades compreendem vendas de álbuns, álbuns equivalentes em faixas (TEA) e álbuns equivalentes em streaming (SEA).

Na semana que se encerrou em 11 de fevereiro de 2017 até 23 de setembro do mesmo ano, pelo menos uma trilha sonora apareceu no TOP 20 de cada semana, graças aos sucessos de L a La Land, Fifty Shades Darker, Trolls, Moana, Beauty and the Beast, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Purple Rain e Descendants 2 . Além disso, pelo menos uma trilha sonora apareceu no TOP 200 em todas as semanas até 24 de abril de 2021.

Após isso, a pandemia do coronavíru s retardou o fluxo de filmes de sucesso e, como consequência, de suas trilhas sonoras.

Observou-se que pelo menos 22 semanas em 2021, nenhuma trilha sonora figurou no TOP 100 .

