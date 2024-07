Reprodução/Instagram Kate Middleton

Kate Middleton, que recentemente foi homenageada na final do torneio de tênis de Wimbledon, voltou a cumprir uma de suas funções oficiais nesta, quinta-feira (18), a frente do Museu de História Natural de Londres, do qual é patronesse real desde 2013.

Por meio de publicação nas redes sociais, a Princesa de Gales, que está em tratamento contra o câncer, falou sobre o “poder da natureza”, comemorando a inauguração de dois novos jardins no Museu de História Natural.

"Apoio muito o compromisso do Museu de criar um espaço especial que incentive pessoas de todas as idades a se reconectarem com a natureza e aprenderem mais sobre como podemos proteger nosso mundo natural", disse a princesa em comunicado na rede oficial do Príncipe e Princesa de Gales.

"Eu conheço o poder da natureza para apoiar nosso desenvolvimento e bem-estar, tanto nos trazendo alegria quanto ajudando a nos manter física, mental e espiritualmente saudáveis. Espero que esses jardins sejam inspiradores e transformadores para os milhares de pessoas que os visitam", ela acrescentou.



Kate Middleton comemora novos jardins no Museu de História Natural Reprodução/Instagram Kate Middleton comemora novos jardins no Museu de História Natural Reprodução/Instagram