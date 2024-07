Karoline Lima é acusada de proibir a filha de ver Éder Militão; advogada desmente

A influenciadora Karoline Lima e o jogador de futebol Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, iniciaram o relacionamento em 2021. Eles namoraram por um ano até a modelo engravidar de Cecília, fruto da união. Reprodução

Ao final da gestação, o relacionamento de Éder e Karoline começou a ganhar destaque nas páginas de fofocas. Isso porque constantemente repercutiam vídeos e publicações que ilustravam que o romance passava por uma fase conturbada. O estopim aconteceu pouco antes do nascimento de Cecília, quando o jogador foi flagrado em uma boate com algumas mulheres sem a companhia da então namorada. Reprodução

Em julho de 2022, poucos dias antes do nascimento da herdeira, Karoline Lima foi às redes sociais anunciar o término da relação com Éder Militão. Na época, a influenciadora disse que iria ser forte para receber a filha Cecília e que a pequena sempre será um elo entre ela e o jogador. Reprodução

Dias após o término, Karoline Lima deu à luz sua primeira filha, Cecília. O nascimento da herdeira foi acompanhado e assistido pelo jogador de futebol. Após a chegada da pequena, a influenciadora deixou Madrid, onde o jogador trabalha, e voltou a morar no Brasil, em São Paulo. Reprodução

Os meses que sucederam o nascimento de Cecília foram marcados por uma batalha judicial entre Karoline e Éder Militão. Isso porque o jogador foi à justiça delimitar o valor que pagaria de pensão, solicitando apenas o pagamento de seis salários mínimos mensais. Após muitos entraves, inclusive nas redes sociais, o ex-casal conseguiu chegar a um comum acordo. Reprodução

Em 2023, Karoline Lima sinalizou que estava tendo uma relação mais pacífica com o jogador do Real Madrid. Isso a fez ir para a casa do atleta algumas vezes durante o ano, levantando rumores de reconciliação. No entanto, a dupla nunca chegou a anunciar que a união teria sido reatada. Reprodução

No final de 2023, após esfriarem os rumores de reconciliação entre Karoline e Éder, a influenciadora foi vista na companhia do jogador de futebol do Flamengo Leo Pereira. Na ocasião, o atleta estava recém separado de Tainá Castro, com que foi casado e tem dois filhos. Reprodução

No início de 2024, não deu mais para Karoline Lima e Léo Pereira esconderem o romance. Em fevereiro, no aniversário do jogador, a influenciadora assumiu o namoro publicamente. Com isso, o atleta ganhou um novo apelido no estádio, “Karolino”, em referência a mãe de Cecília. Reprodução

Léo Pereira e Tainá Castro durante o relacionamento. Reprodução

Ao passo que Karoline e Leo tornavam o romance público, Éder Militão e Tainá Castro foram cada vez mais vistos no mesmo ambiente, levantando rumores de relacionamento entre esses dois últimos. Reprodução