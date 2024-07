Reprodução Karoline Lima posa de pijama curtinho e web alfineta Éder Militão; veja

A influenciadora Karoline Lima exibiu o corpo curvilíneo na manhã desta quinta-feira (18). Através dos Stories do Instagram, a cearense chamou atenção ao posar com um pijama curto, destacando a região do quadril e cintura.

Ao som de "Alibi", de Sevdaliza e Pabllo Vittar, Karoline Lima testou diversas poses em frente ao espelho. O look da influenciadora foi composto por um top rosa e um short tamanho mini, da mesma cor.

O registro repercutiu entre os internautas e não demorou para que o imbróglio entre a influenciadora e o ex-namorado Éder Militão virasse tema dos comentários. O ex-casal vive uma batalha judicial polêmica envolvendo a filha Cecília, de 2 anos.

Em comentários na rede de Mark Zuckerberg, usuários alfinetaram o zagueiro do Real Madrid. "Por que choras, Militão?", questionou uma. "Eu até entendo o Militão, eu ficaria desesperada se perdesse uma mulher dessas também", escreveu outra.

"Motivo de insônia de Éder Militão", zombou uma terceira. "Já já o Militão vem processar ela só porque postou esse vídeo", brincou outra. "Agora eu entendi a implicância do Militão", adicionou uma.

Karoline Lima no Instagram Reprodução/Instagram