Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank sobre preconceito sofrido pelos filhos em Portugal: 'Vamos passar por cima dos racistas'

A apresentadora e influenciadora digital Giovanna Ewbank compartilhou com os seguidores nesta quinta-feira (18) os registros de sua viagem a Miami. Com fotos com bastante close, a ruiva mostrou sua beleza e o bronze que conseguiu em um dia de praia na cidade norte-americana.



Gio escreve na legenda: "Miami is hot" (Miami está quente, em tradução livre). Nas fotos, é possível ver a apresentadora tomando Sol, aproveitando o mar com água cristalina e até a pele bem bronzeada, com marquinhas do biquíni.

Nos comentários, Gio é elogiada pelos seguidores e amigos. A atriz Sheron Menezzes afirma: "Vc que é HOT!". A atriz Claudia Raia completa: "Affff que linda".

Uma seguidora também não poupa elogios: "Sem condições pra beleza dessa mulher". Outra completa: "Meu Deus Gio!! Serio, como você esta maravilhosa, parece que nasceu ruiva… mama, super HOT". Uma terceira afirma: "Linda aproveita essa beleza com tua beleza".

Giovana Ewbank em Miami Instagram Giovana Ewbank em Miami Instagram Giovana Ewbank em Miami Instagram Giovana Ewbank em Miami Instagram Giovana Ewbank em Miami Instagram Giovana Ewbank em Miami Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp