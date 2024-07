Reprodução/Instagram - 24.10.2023 Arthur Aguiar e Jheny Santucci esperam o filho Gabriel

A influenciadora digital Jheny Santucci respondeu a perguntas de seus seguidores no Instagram nesta quinta-feira (18), abordando seu relacionamento com o campeão do "Big Brother Brasil 22", Arthur Aguiar. Quando questionada sobre planos de casamento, Jheny comentou que as pessoas agem como se o casal estivesse junto há anos. "O momento certo chegará, acalmem seus corações", disse ela.

A resposta provocou uma declaração de amor de Arthur. "Só se eu fosse louco de não casar, né?", comentou o ator, demonstrando seu comprometimento com Jheny. O relacionamento dos dois tem sido alvo de muita curiosidade e especulação entre os fãs.

Além da questão do casamento, Jheny foi questionada sobre o nível de carinho de Arthur, já que alguns seguidores acham que ele pode ser seco e bruto. Jheny foi rápida em desmentir essas impressões. "Ele é muito carinhoso! Se fosse seco ou bruto, nunca teríamos nos entendido, porque eu sou uma ursinha", afirmou, destacando a importância do carinho e das demonstrações de amor diárias.

Jheny ainda não perdeu a oportunidade de alfinetar a seguidora que fez a pergunta. "E seu boy migs, deve ser incrível, não é? Deve estar ocupando bastante seu tempo", respondeu com humor.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci são vistos juntos em dois eventos em São Paulo Reprodução Jheny Santucci Reprodução / Instagram Arthur Aguiar aparece acompanhado em show de Gusttavo Lima Divulgação Jheny Santucci Reprodução / Instagram Arthur Aguiar anuncia que será pai pela 2ª vez; saiba quem é a mãe Reprodução O ator anunciou a novidade em seu perfil no Instagram Reprodução/Instagram Arthur Aguiar e namorada, Jheny Santucci, esperam primeiro filho juntos Reprodução/Instagram - 16.09.2023





