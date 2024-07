Reprodução/Instagram Simony volta a ser internada





Simony, que enfrenta um câncer no intestino desde agosto de 2022, foi internada novamente na última quarta-feira (17), no HCor, localizado no centro de São Paulo. Aos 48 anos, a cantora está em remissão, mas precisa realizar imunoterapia a cada 20 dias para evitar a volta das células cancerígenas.



"Aqui estou eu fazendo as minhas gotinhas milagrosas, as gotinhas da cura. Cheguei de viagem e já vim direto para cá, sempre muito agradecida e alegre de poder me tratar e de ter médicos maravilhosos", declarou a artista enquanto recebia a medicação intravenosa.

Carinho dos amigos famosos

Simony também publicou uma foto no quarto do hospital e refletiu sobre o tratamento. "Sempre celebro a vida com todas as suas imperfeições e belezas. Agradeço por cada momento, por cada sorriso. Agradeço por ter a chance de lutar. Com fé, amor e gratidão, sigo em frente, um dia de cada vez", escreveu.

A cantora recebeu diversas mensagens de apoio de outros famosos nos comentários da publicação. "Mais uma, meu amor! Logo tudo isso vai ser página virada", comentou Sonia Abrão, grande amiga de Simony. "Deus estará contigo em todos os momentos", desejou Luciano Camargo. "Maravilhosa! Que Deus abençoe cada vez mais", disse Ellen Roche.