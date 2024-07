Reprodução/Instagram Ex-Poliana, Sophia Valverde detona SBT após polêmica

Sophia Valverde apareceu revoltada nas redes sociais por conta de uma 'brincadeira' com o seu nome no SBT. O TV ZYN, canal do Youtube da emissora voltado para o público jovem, fez um vídeo da atriz Bela Fernandes debochando de um áudio da protagonista de Poliana.

Na época, a atriz passava por um término conturbado com Rafa Almeida e a cena seria na intenção de criar um meme. Porém, a artista não curtiu a piada e detonou o canal.

"Gente, o que a gente ia esperar? A gente ia esperar coisa boa? Não... Principalmente vindo dessa pessoa. Eu pensaria duas vezes antes de falar sobre a dor do outro. Posso não gostar da pessoa, mas internet é uma coisa que você pensa, você não escreve", iniciou ela.

"Você pode achar aquela pessoa feia, pode achar qualquer coisa daquela pessoa. Você pensa, você não fala. Você se coloca no lugar da pessoa, a pessoa que está vendo o vídeo que está falando sobre você. Aquele comentário que está falando sobre você", aconselhou.

Na sequência, Sophia comentou: "Acabei de ver o vídeo e, assim, nem viralizou. É uma coisa que não me afeta, glória a Deus não me afeta mais. Eu já superei, mas as pessoas não conseguem superar, entendeu? Então, bora superar todo mundo junto. Bora, só faltam vocês".

A atriz ainda alfinetou o SBT por deixar a brincadeira passar. "Agora, eu ficar sabendo que uma emissora que eu estive dez anos está debochando de um negócio em um canal de [YouTube] e postou aqui no TikTok, debochando, aparentemente, de mim. Desse canal, do ZYN, eu já esperava, porque enfim... Agora da emissora, gente? Pelo amor de Deus! Dez anos! Vamos viver!".

"Dez anos jogados no lixo, é sério? Vocês vão começar a falar mal de mim agora? Pelo amor de Deus", finalizou.

Veja o vídeo de Sophia Valverde

Sophia Valverde, de "As Aventuras de Poliana", DETONA o SBT:



"Vocês vão falar mal de mim agora? Dez anos jogados no lixo!". pic.twitter.com/4hSb9FQWgR — Central Reality (@centralreality) July 18, 2024





