Reprodução Filhas de Brad Pitt deixam de usar o sobrenome do pai; entenda

As filhas de Brad Pitt e Angelina Jolie decidiram abandonar o nome do pai, diz revista americana. De acordo com a imprensa internacional, Vivienne, Zahara e Shiloh, estão se apresentando apenas com o sobrenome da mãe.

Na peça 'The Outsiders', Vivienne está creditada apenas como Vivienne Jolie. A produção é da mãe e a jovem estuda teatro e a ajudou.

Já Zahara se apresentou em um evento na faculdade como Zahara Marley Jolie, e Shiloh fez a conta pessoal e privada no Instagram como Shi Jolie.

"A implicação é que as crianças não querem ter nada a ver com Brad", declarou uma fonte à revista In Touch.

A fonte afirmou que Brad Pitt se esforça para reconstruir o relacionamento com os filhos após o divórcio dos pais, em 2016.

Vale lembrar que os artistas são pais de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp