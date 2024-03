Reprodução Pax Jolie-Pitt, de 19 anos e um dos filhos adotivos de Angelina Jolie e Brad Pitt xingou o pai em seu perfil do Instagram, segundo o 'Daily Mail'.

O ator norte-americano Brad Pitt desistiu da luta pela guarda dos filhos, que vinha travando desde a separação com a atriz Angelina Jolie. A informação é do portal britânico Daily Mail. Segundo o jornal, a batalha judicial entre o casal estaria caminhando para o fim devido à decisão de Pitt sobre a guarda dos filhos que possui com a atriz.



Fontes próximas ao casal teriam afirmado que Pitt tinha o desejo de uma custódia igualitária. Entretanto, ele desistiu dessa busca e aceitou que Angelina Jolie teria a guarda primária das crianças.

A decisão veio por conta da maioridade dos filhos do ex-casal. O portal britânico informa que metade dos filhos já atingiram a maioridade e apenas três deles estão com menos de 18 anos: Shiloh, de 17 anos, e Knox e Vivienne, de 15.

Além disso, Pitt supostamente teria um relacionamento conturbado com os rês filhos mais velhos — Maddox, de 22 anos, Pax, de 20, e Zahara, de 19. Um dos filhos, inclusive, não conversa com o pai.

Em 2020, Pax usou sua conta privada no Instagram para xingar o ator de Hollywood, chamando de "c*zão de marca maior". O filho mais velho do casal afirmou que Pitt teria assustado os filhos mais novos com as brigas que tinha com Jolie quando casados.

Entretanto, Shiloh, que completará 18 anos em 2024, optou por ir morar com o pai. A decisão foi compartilhada neste mês e, segundo a revista InTouch, deixou Jolie triste.

