Reprodução/Instagram Trégua? Mãe de Neymar tem interação com Bruna Biancardi nas redes sociais

Na última terça-feira (16), Bruna Biancardi e Mavie visitaram o Instituto Neymar Jr em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e uma publicação da mãe do jogador chamou a atenção dos seguidores.

Após viveram rumores de desavença , Nadine Gonçalves compartilhou fotos da neta e da nora na própria conta do Instagram.

"Bebê da vovó. Obrigada pela visita de vocês", escreveu ela, marcando o perfil da namorada do filho.

Os boatos de inimizade entre as duas começou ainda no ano passado, quando os internautas apontavam a falta de fotos de Mavie no perfil da avó, que também tem Davi Lucca e Helena como netos.

Vale lembrar que o romance de Neymar Jr e Bruna Biancardi retomou publicamente após eles serem flagrados aos beijos durante um show de Thiaguinho, em São Paulo. Na mesma semana, Amanda Kimberly dava à luz Helena, a terceira filha do jogador.

Bruna Biancardi levou Mavie para conhecer o Instituto Neymar Jr Reprodução/Instagram O jogador publicou as fotos da herdeira com a influenciadora e se derreteu Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Mavie visitam Instituto Neymar Reprodução/Instagram Mavie se divertiu no campo com uma bola de futebol Reprodução/Instagram Mãe e filha conheceram as instalações do local, fundado em 2014 Reprodução/Instagram A bebê se divertiu ao lado da mãe ao conhecer o Instituto Neymar Jr, em Santos Reprodução/Instagram O atleta publicou uma foto de Bruna e Mavie, e se declarou: "Meus amores" Reprodução/Instagram





