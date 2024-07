Tiago Ghidotti Ex-BBB Lucas Buda eterniza paixão com tatuagem em Parintins: “Me escolheu”

O ex-participante do "Big Brother Brasil 24" Lucas Henrique, conhecido como Buda, se tornou assunto nas redes sociais após ter, supostamente, dado um calote em uma boate famosa por fazer entretenimento adulto em Manaus.

Após uma página de fofoca local ter publicado nas redes sociais que um ex-BBB teria ido a uma balada na cidade e saído sem pagar, o ex-bother comentou na postagem: "Fui no Rêmulos e saí sem pagar, galera. Errei, fui moleque".

Entretanto, o comentário acabou repercutindo mais do que Buda imaginaria. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, no entanto, o ex-BBB nega que tenha feito isso e que, na realidade, trata-se de uma brincadeira.

"Quando cheguei em Manaus, coloquei uma caixinha de perguntas [no Instagram] questionando sobre lugares que eu deveria conhecer. Uma galera escreveu 'Rêmulos'. Pensei: 'que por… é essa?'. Isso virou piada na cidade, e eu brincava que iria no Remulos. É um puteiro famoso de lá. No último dia de viagem eu passei na porta e tirei uma foto", explica.

Buda continua: "Não entrei e nem cogito entrar lá. Ontem, quando saiu a fofoca sem citar o nome, eu brinquei e comentei falando que tinha ido lá e saído sem pagar. Eu brinquei com isso e acabou virando noticia".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp