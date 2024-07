Reprodução/Instagram Mariana Godoy revela que famoso jornalista esportivo tentou beijá-la a força

Mariana Godoy fez uma revelação de um episódio do início da carreira como jornalista nos anos 1980, na TV Gazeta. A âncora do Fala Brasil contou que o chefe, Roberto Avallone (1947 - 2019) tentou beijá-la a força.

A jornalista explicou que foi convidada para fazer um teste na Record, mas entendeu que deveria avisar o superior.

"Eu não iria sem avisar meu chefe. Era tão certa, tão correta, que achava que não poderia aceitar o convite para ir a outro lugar, nem para fazer teste, nem para conversar, se não avisasse a pessoa que tinha me contratado. A Sandra Annenberg fez o teste e foi trabalhar com o Osmar Santos, na Record, era para essa vaga", disse ela ao canal de Cosme Rímoli.

"Quando eu contei isso para o Avallone, ele ficou tão feliz com a fidelidade, que pegou minha boca para me dar um beijo, como se fosse um prêmio. Eu dei um tapa, um empurrão, saí de lá, e fui chorar no banheiro. Fiquei arrasada e com medo", disparou ela na sequência.

Mariana revelou que após o ocorrido evitou contato com o jornalista e chegou a ser questionada por uma colega se iria denunciá-lo. "Não, não quero [denunciar], não é por nada, mas o Avallone não fez isso como quem diz 'ou você me beija, ou está fora'. Foi porque ele era sem noção, extremamente vaidoso e realmente achava que um beijo dele era um prêmio para alguém. Ele era só uma pessoa com quem eu não queria mais proximidade. Não falei com ele durante anos", declarou.

