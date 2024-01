Reprodução Graciele Lacerda abre novo processo contra nora de Zezé Di Camargo

Graciela Lacerda abriu um novo processo contra Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo, por danos morais. A esposa do cantor pede indenização em meio a briga familiar por perfil fake nas redes sociais.

A influenciadora alega ter sido prejudicada financeiramente pela polêmica ao perder trabalhos e ter rompimento de contrato de R$600 mil de uma marca de cosméticos.





Na última segunda-feira (29), a Justiça determinou que Amabylle Eiroa e o marido Igor Camargo, filho caçula de Zezé, estão proibidos de citarem o nome de Graciele nas redes sociais e imprensa .

O resultado também pediu para Igor apagar comentários e postagens a respeito do casal.

Amabylle Eiroa e Igor Camargo alegam que Graciele admitiu ter criado o perfil falso para atacar a família do noivo, como Wanessa Camargo e Zilu.

