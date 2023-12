Reprodução/Instagram Graciele Lacerda comenta processo contra a nora de Zezé: 'Me defendendo'

Graciele Lacerda comentou novamente sobre a acusação de ter criado um perfil falso no Instagram para atacar a família do noivo, Zezé Di Camargo. A influenciadora afirmou que está apenas se defendendo.

Nesta semana, a Justiça determinou que Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo, apagasse todas as publicações e acusações contra Graciele.





"Estão falando que saiu coisas do meu computador. Não existe essa de computador. Aqui em casa é tudo celular e macbook. E segundo, que eu não estou acusando ninguém. Só estou me defendendo. E isso eu vou deixar para a Justiça resolver. Ela que vai achar, que vai atrás e vai saber o culpado. Eu mesma não estou acusando ninguém", disse ela nos Stories do Instagram.

A polêmica familiar começou em outubro, após uma acusação de Amabylle Eiroa, mulher de Igor Camargo, filho de Zezé. A nora do cantor acusou Graciele de criar um perfil falso para difamá-la na web. O caso já apresentou alguns desdobramentos, como a ruptura profissional do artista com o filho.

