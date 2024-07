Reprodução/Instagram Paolla Oliveira e Rachel McAdams, como Regina George em Meninas Malvadas

Paolla Oliveira, que há anos é comparada pelos internautas com a atriz Rachel McAdams, a Regina George do popular filme “Meninas Malvadas”, decidiu brincar com o estilo das personagens do filme, que tinham como lema a frase “às quartas vestimos rosa”.

“Não tem um negócio de ‘às quartas usamos rosa’? Alguém me explica?”, brincou a atriz brasileira na legenda que acompanha o ensaio em que aparece vestindo um vestido rosa-claro justo ao corpo.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. “Sinceramenteeeeee Paolla”, escreveu a apresentadora do Casamento às Cegas, Camila Queiroz. "Sim, e você é a própria Regina George", comentou uma seguidora. "Às quartas você usa um fã para ter um infarto", comentou outra.



Paolla Oliveira Reprodução/Instagram Paolla Oliveira Reprodução/Instagram Rachel McAdams brinca com "às quartas vestimos rosa" Reprodução/Instagram