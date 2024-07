Reprodução/Instagram Renata Sayuri





A atriz e apresentadora Renata Sayuri, de 43 anos, está em tratamento para dependência química em uma instituição beneficente de Minas Gerais, conforme divulgado pelo colunista Léo Dias.

Desde junho deste ano, Renata está internada em uma fundação em São Sebastião do Paraíso, cidade mineira, para tratar seu vício em drogas. Fontes próximas à atriz afirmam que ela tem se dedicado a atividades de bem-estar, como yoga e meditação, e possui acesso restrito às redes sociais e à internet. A instituição, seguindo as orientações da paciente, não divulga detalhes sobre seu estado de saúde.

Carreira

Renata iniciou sua trajetória artística no final dos anos 1990, atuando como assistente de palco no programa Fantasia, do SBT, entre 1997 e 1999, e posteriormente estreou como apresentadora infantil no programa Band Kids, onde era conhecida como Kira e apresentava desenhos animados japoneses.

Posteriormente, ela seguiu carreira como atriz, com papéis em novelas como Pequena Travessa (SBT, 2002) e Revelação (SBT, 2008), além de participações no programa infantil Sítio do Picapau Amarelo (Globo, 2004), interpretando a Fada Do-I, e em Malhação, como a personagem Sara Lee.

Após seu último papel no filme Deixe-me viver (2016), onde interpretou uma freira, Renata, natural de Taubaté, São Paulo, afastou-se da atuação e mudou-se para o interior de Minas Gerais. Durante a pandemia, em 2021, ela estava vivendo em Cruzília, cidade mineira.