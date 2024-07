Reprodução Ana Hickmann rasga o verbo após acusação de Alexandre Correa; entenda

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, participou de um evento nesta quarta-feira (17) e compartilhou com os presentes os detalhes da violência doméstica que sofreu do ex-marido, Alexandre Correa. No evento, Ana mostrou imagens dos hematomas que tinha após as agressões.



Nas redes sociais, a apresentadora mostrou alguns trechos de sua participação no evento, com cortes nos Stories do Instagram.

Instagram Ana Hickmann em evento

A apresentadora exibiu uma foto com um roxo no braço e disse: "Isso foi no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que eu pedi socorro. Eu nunca trouxe as imagens para ninguém, aliás, essa semana completou oito meses e eu quis fazer isso porque eu queria mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencia. Somos as mesmas e passamos pelas mesmas coisas".

"Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. E tudo ocorre do mesmo jeito. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres", continua Ana.

A apresentadora afirmou que, após prestar seu depoimento na delegacia, ela ouviu que ela não era culpada pelas agressões e que merecia ser feliz. "Se eu for feliz, o meu filho vai ser feliz. Se eu seguir, eu vou ser melhor mãe, eu vou conseguir ser um exemplo para ele. E, acreditem, eu fui julgada por isso: 'Ela não está sofrendo. Ela não está chorando. Ah, está tudo certo'. Julgamentos a gente vai ter o tempo todo, as pessoas vão apontar dedo, mas no final do dia só a gente sabe o que está acontecendo".

Ana afirma que rapidamente voltou a trabalhar, mas que todos a sua volta a dizia: "Não deixa aparecer o seu machucado. Esconde". "Eu tinha um trabalho naquela semana que não tinha como esconder, então a gente tentou maquiar, mas o machucado era tão grande que não tinha maquiagem suficiente para esconder. Eu tentei e guardei essas coisas até hoje", explica a apresentadora.

