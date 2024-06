Reprodução Maya Massafera esclarece silêncio após cirurgia: 'Não deu certo'

Nesta quarta-feira (19), Maya Massafera esclareceu o silêncio após a cirurgia de feminilização vocal. A influenciadora explicou que o procedimento não deu certo, mas já está no processo para resolver.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora afirmou que está feliz e muito bem desde o procedimento de redesignação sexual .

"Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus, só essa cirurgia entre todas que eu fiz deu B.O. Então estou no lucro!", contou ela.

Na sequência, a artista detalhou o procedimento. "Tive que esperar 3 meses pra refazer com toda a cautela necessária! Os 3 meses vão finalizar agora e eu já estou com cirurgia marcada aqui em SP e tá tudo ótimo!".

"Vou refazer aqui em SP mesmo e quando vocês menos esperarem vou falar: gente já fiz e tá tudo certo", completou.

Maya ainda pontuou alguns questionamentos dos internautas pela falta de vídeos falando . "Algumas dúvidas que vocês têm: 'por que não falo mesmo assim?' Minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você está muito rouca que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso. Então eu decidi esperar e falar no meu tempo. Cada um tem seu tempo".

Ela ainda desabafou sobre o momento em silêncio: "E vou falar uma coisa, e não me leve a mal, mas está fazendo muito bem pra mim não estar falando muito. Aprendendo a meditar, a não falar merda, a falar só o necessário".

"E eu ri absurdamente muito esses dias vendo vocês me imitando. Continuem assim e dica: leve isso para a vida! Quando sentir uma energia estranha, beijinho, coração e fui", disse ela sobre os memes com os seus gestos.

"Perguntas frequentes: 'Maya você não quer falar? Maya você não quer ajudar outras pessoas?' Óbvio que quero! Mas como eu disse pra vocês, tenho que fazer no meu tempo e no tempo certo. E só para deixar claro, o que eu fizer é de coração! Porque eu não sou política para me cobrarem nada! Mas eu ficando forte meu amor, vai ser com prazer e alegria que eu vou fazer o possível pra minha bandeira. E eu já estou fazendo, viu? Mas isso vai ser um papo mais pra frente", seguiu.

Por fim, Maya anunciou que ainda são três meses sem revelar a voz e ressaltou que será no momento em que estiver pronta.

