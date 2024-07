Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Maya Massafera: Cantada do namorado de uma conhecida e cirurgia íntima – O que ela revelou

A influenciadora e modelo Maya Massafera pegu os seguidores de surpresa ao surgir "falando" pela primeira vez desde seu ressurgimento nas redes sociais.

Em uma publicidade nos Stories do Instagram, a modelo aparece extremamente feliz e comenta que é a nova embaixadora de uma casa de apostas. Entretanto, em meio a tanta euforia, a influenciadora acabou cochichando alto demais. Veja o vídeo:



No nome de Maya logo se tornou um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. Um internauta comentou: "As unhas falam mais alto que ela". Outro brincou: "Quando ela realmente resolveu deixar vazar um pouco da voz foi pra fazer propaganda". Uma terceira comentou: "Finalmente a revelação do ano".

Cirurgia na voz



Maya Massafera passou por uma nova cirurgia de feminilização da voz e comemorou a notícia nas redes sociais no dia 27 de junho. A influenciadora contou que o procedimento foi realizado na segunda, em São Paulo, e no mesmo dia ela já deixou o hospital.

"Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria. Para os ansiosos e curiosos, eu só vou ter a minha voz em três meses. Então, contenha a curiosidade", avisou Maya. "Eu também estou curiosa, mas vamos fazer tudo como o médico falou: alguns dias sem falar, depois o mínimo possível e muita fono".

Ela ainda acrescentou: "Como já falei para vocês, quando eu comecei a transição, eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo. Hoje, ainda tenho meus momentos 'ruins', porém estou muito mais segura e realizada. Então, não tenho mais disforia de algumas coisas. Minha voz é uma delas".

