Reprodução/Instagram Karoline Lima se declara para Léo Pereira: 'Homem de verdade'

Qual seria o melhor lugar para pedir alguém em casamento? Para o jogador do Flamengo Léo Pereira, o horizonte aninhado de toboáguas do Beach Park, em Fortaleza, no Ceará, foi o local ideal para pedir a mão da influenciadora Karoline Lima.

O jogador fez o pedido de casamento no último sábado (13). O casal está curtindo o final de semana no parque aquático com a filha de Karoline, Cecília, fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador Éder Militão.

Com roupas de banho, o vídeo registrado pela advogada de Karoline, Gabriela Garcia, mostra quando eles começam a trocar declarações de amor. Karoline afirma: "Eu tenho a dizer para o Léo que ele é o amor da minha vida. Eu te amo muito". Léo então pergunta: "Você me ama? A gente vai casar?". Karoline então responde: "Vai".

O jogador pergunta quantos filhos Karoline pensa em ter com ele. Ela responde que quantos ele quisesse, ao que o craque alertou que tinha vontade de "um time de futebol". Então, o jogador faz a pergunta: "Quer casar comigo?". Karoline afirma: "Bora!"

Em outra ocasião capturada por Gabriela, o atleta solicitou a mão de Karoline à sua mãe, Auri Lima, que também se encontrava no parque. "Você permite que eu me case com sua filha? Me dá a mão dela?", perguntou ele, e Auri concordou. "Agora que sua mãe consentiu, você não pode recusar", brincou o jogador, enquanto tirava um anel de noivado do bolso da bermuda e o entregava a Karoline.

Vale ressaltar que o jogador já possui dois filhos com a ex-mulher, Tainá Costa, atual namorada de Militão.

