Reprodução Karoline Lima celebra 2 anos de Cecília, filha com Éder Militão; veja fotos

A influenciadora Karoline Lima compartilhou com os seguidores do Instagram os registros da festa de Cecília. Nesta quarta-feira (10), a herdeira, fruto do antigo relacionamento com Éder Militão, completou dois anos.



Na rede social, Karoline Lima mostrou com detalhes a festa com a temática de sereia. O evento aconteceu em um parque aquático e contou com elementos do fundo do mar. Para combinar com a paleta de cores da decoração, a influenciadora até tingiu os fios do cabelo de rosa.

"2 anos do maior amor da minha vida! Tudo fez sentido depois de você. Te amarei por toda a eternidade", dedicou Lima.

O jogador do Real Madrid e pai de Cecília, Éder Militão, não aparece nas fotos da comemoração, mas, no Instagram, dedicou uma homenagem para a primogênita.

"Cecilia, minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia 10 de julho de 2022. Desde o primeiro momento que te vi, ainda tão pequenininha, já sabia que o maior estádio do mundo iria parecer minúsculo perto do amor que sentia por você", iniciou.

"O tempo está passando, você está crescendo e esse sentimento só aumenta. Perto ou longe, nossa conexão continua firme. Afinal, tudo o que eu faço na vida, dentro e fora de campo, é sempre pensando em você. Minha filha, parabéns pelos seus 2 aninhos! Que Deus te abençoe e ilumine nossa família para que possamos, juntos, continuar construindo uma linda história! Papai te ama muito!", completou.

Veja como foi a festa da herdeira:

Influenciadora adotou mechas rosas para entrar na paleta de cores da decoração. Reprodução/Instagram Cecília é fruto do antigo relacionamento de Karoline com o jogador Éder Militão. Reprodução/Instagram Decoração da festa contou com elementos ilustrativos do fundo do mar. Reprodução/Instagram Roupa de Karoline Lima faz referência a uma sereia Reprodução/Instagram Evento aconteceu em parque aquático em Fortaleza. Reprodução/Instagram