Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Mavie visitam Instituto Neymar e encantam o jogador

Nesta terça-feira (16), Bruna Biancardi levou Mavie para conhecer o Instituto Neymar Jr, em Santos, litoral de São Paulo. O jogador publicou as fotos da herdeira com a influenciadora e se derreteu.

Mãe e filha conheceram as instalações do local, fundado em 2014, e a bebê ainda se divertiu no campo com uma bola de futebol.

"As fotos mais fofas que você vai ver hoje! Recebemos a Bruna Biancardi e a Mavie aqui no Instituto Neymar Jr. para conhecer o projeto social de perto. Foi uma manhã muito especial e cheia de sorrisos, com direito a muita diversão no campo e na sala de música", escreveram no post compartilhado.

Nos Stories do Instagram, o atleta publicou uma foto de Bruna e Mavie, e se declarou: "Meus amores", escreveu ele.

Vale lembrar que Neymar Jr e Bruna Biancardi foram flagrados aos beijos durante um show de Thiaguinho em São Paulo. Os pais de Mavie, de oito meses, estavam sendo alvo de rumores de reconciliação desde abril, quando o atleta publicou um vídeo em que cobra a ex-namorada de voltar a segui-lo nas redes sociais. Ela havia dado unfollow logo após descobrir a traição do atleta.

