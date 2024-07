Reprodução Bruna Biancardi exibe corpo definido e revela como emagreceu 18kg da gravidez

A influenciadora Bruna Biancardi mostrou como está o físico quase um ano após o nascimento de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Através do Instagram, a paulistana revelou ter perdido 18kg desde a gestação.

Enquanto exibia o abdômen seco e a cintura fina, Bruna Biancardi explicou que precisou se dedicar com a rotina de treinos somada ao plano alimentar adequado para poder retomar o peso de antes da gravidez.

"É um conjunto de fatores. Nada é um milagre. Tem que ter constância nos treinos e tem que se alimentar de forma saudável. Sempre mostro meus pratos. Não como pouco, nem nada disso. Eu me permito muita coisa, mas eu tenho uma alimentação muito saudável, faço exercício e me forço a tomar água", destacou.

Além disso, Bruna Biancardi confessou que teve auxilio de profissionais especializados em nutrição para que ela pudesse ter um plano de emagrecimento para perder gordura e ganhar massa magra.

"Engordei bastante na gravidez, foram 18 kg. Achei que ia ser bem difícil voltar para o meu peso, mas com acompanhamento, com calma, cuidando da minha saúde de dentro para fora e entendendo o tempo [eu consegui]", comentou. "Você passa nove meses gerando uma vida, engordando, mudando aos poucos e você não pode querer ter seu filho e voltar a ter seu corpo de antes em pouco tempo. Hoje, nove meses depois, eu posso dizer que estou muito feliz com meu corpo e com a minha saúde", completou.

