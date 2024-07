Reprodução Gracyanne Barbosa e Belo ensaiam reconciliação

Na segunda-feira (15), a musa fitness Gracyanne Barbosa publicou um vídeo em que aparece brincando com os cachorros de estimação e sanando a saudade dos animais. Ocorre que, apesar da fofura, outro detalhe roubou a cena. É o caso das fotos românticas com o cantor Belo ainda estarem estampadas na decoração da casa.



Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram o fim do casamento publicamente em abril, em meio à polêmica de traição envolvendo o personal trainer Gilson de Oliveira. Na mesma época, surgiram rumores de que a dupla deixaria de morar na mesma casa.

Embora a reconciliação não tenha sido anunciada, internautas estão na expectativa do cantor Belo reatar o casamento com Gracyanne Barbosa. Diante dos vídeos publicados pela musa fitness na segunda-feira, fãs do casal ficaram ainda mais animados com a possibilidade do romance reviver.

Em junho, o Portal Leo Dias revelou que a influenciadora e o pagodeiro teriam voltado a morar na mesma residência.

Além de morar juntos, amigos próximos do cantor e da influenciadora apontaram que o clima é de romance. Inclusive, eles já teriam até voltado a ter relações sexuais, como na época do matrimônio.





