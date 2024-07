Reprodução Quem é Alan Faria Bissoli, milionário apontado como novo affair de Jade Picon?

A influenciadora Jade Picon estaria vivendo um novo romance com o herdeiro Álan Faria Bissoli. O caso ganhou forças após o colunista do UOL Lucas Pasin afirmar que a ex-BBB e o empresário foram vistos trocando carícias em uma viagem recente.



No último final de semana, Jade Picon e Álan Faria Bissoli estiverem no cenário paradisíaco dos Lençóis Maranhenses na companhia de alguns amigos, incluindo João Guilherme Silva, filho de Faustão.

Durante os passeios, Jade Picon e Álan Faria Bissoli foram vistos em clima de romance, trocando carícias e até mesmo protagonizando uma discussão.



Discretos, eles só aparecem juntos em fotos com os amigos. Entretanto, o empresário fez questão de comentar uma publicação recente da ex-BBB, em que ela aparece de biquíni. Bissoli escolheu o emoji de 'foguinho' para chamar atenção da influenciadora.

Mas, afinal, quem é Álan Faria Bissoli?

Nascido em Divinópolis (MG), o mineiro é um dos responsáveis pelos negócios da família. Álan é herdeiro de uma grande empresa de mineração, além estar envolvido em outras sociedades de consultoria e gestão e outra de imóveis.

O rapaz é filho do empresário Márcio Bissoli, que, em 2018, morreu após um acidente de helicóptero em Espírito Santo do Dourado (MG).

O mundo das celebridades já não é novidade para o herdeiro. Um dos melhores amigos de Álan Bissoli é João Guilherme Silva, filho de Faustão. Nas redes sociais, a dupla aparece junta em diversas ocasiões, como viagens internacionais.

Em 2022, Álan também se envolveu com uma celebridade. O rapaz foi clicado algumas vezes ao lado de Isis Valverde, que havia se separado do marido meses antes de engatar o affair com o milionário.

Jade Picon, Álan Faria Bissoli e amigos Reprodução Álan Faria Bissoli herdou os negócios da família Reprodução Alan Faria Bissoli e João Guilherme Silva, filho de Faustão Reprodução Márcio Bissoli, empresário morto em 2018 após acidente Reprodução Álan Faria Bissoli Reprodução Álan Faria Bissoli com Isis Valderde, ao lado de João Guilherme Silva e Schynaider Moura Reprodução Jade Picon nos Lençóis Maranhenses Reprodução Jade Picon nos Lençóis Maranhenses Reprodução Jade Picon nos Lençóis Maranhenses Reprodução Jade Picon nos Lençóis Maranhenses Reprodução