Reprodução Web resgata Manu Bahtidão confessando ter sido amante do atual marido; veja

Nos últimos dias, a cantora Manu Bahtidão se envolveu em uma polêmica que motivou internautas a resgatarem uma confissão antiga sobre infidelidade. Após demonstrar apoio para a cantora IZA publicamente, a alagoana foi acusada de ter sido amante do atual marido, na época em que ele era casado com uma de suas melhores amigas, Suanny Batidão.

O que aconteceu?

Na quarta-feira (10), a cantora IZA foi a público informar o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, após ela descobrir que o atleta trocava mensagens de cunho sexual com uma influenciadora de conteúdo adulto.

Diante da repercussão, Manu Bahtidão se manifestou publicamente apoiando IZA, que está grávida de seis meses do ex-companheiro.

Após Manu se solidarizar com a cantora, foi a vez de Suanny Batidão, ex-amiga da artista, publicar uma mensagem sugestiva nas redes sociais. "A bonita que acabou com seu antigo casamento [acaba de] prestar solidariedade à Iza", disse em um vídeo, com tom irônico.

Não demorou muito para internautas associarem a declaração polêmica de Suanny com Manu Bahtidão. A voz de "Daqui Pra Frente" é atual mulher de Anderson Halliday, quem já foi casado com Suanny.

Nesta segunda-feira (15), internautas resgataram um vídeo antigo de Manu Bahtidão, no qual a cantora confessa ter sido amante do atual parceiro.

"O pessoal fala que amante não tem lar. Claro que tem, eu casei, sou a titular, sou a dona de tudo que ele tem", diz Manu aos entrevistadores de um podcast.



Ao Portal Leo Dias, Suanny confirmou que a ex-amiga foi amante de Anderson Halliday na época em que eram casados. No relato, Suanny afirma que Manu Bahtidão fez questão dela saber da traição.

