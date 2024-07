Reprodução: Instagram Maíra Cardi contou em podcast que mexeu no celular do marido por ciúmes

A influenciadora digital Maíra Cardi confidenciou com os seguidores nesta segunda-feira (15) que é proibida pelo marido, Thiago Nigro, de gastar o dinheiro com algumas coisas do dia a dia. Se acordo com a coach, o influenciador de finanças Primo Rico não deixa que ela gaste R$ 5 a mais em um ovo mexido.



A ex-participante do "Big Brother Brasil" afirma: "Tô comendo um ovo... Aqui perto do escritório tem um lugar que tem um ovo ruim, gente, seco e esturricado. Falei: 'Amor, não tem como comer ovo naquele lugar lá, é muito ruim'. E olha que eu sou boa de comer, como qualquer coisa".

Ela continua: "'É muito seco, muito esturricado, não tem outro [lugar]?'. Ele falou: 'Tem, mas não dá pra ir, é muito caro'. Falei: 'Amor, eu só quero ir comer um ovo, eu posso comer um ovo bom?'. [E ele:] 'Não tem condição, é muito caro!'. E é um ovo! Ele falou: 'Pois é, mas não tem preço de ovo'".

A influenciadora nega que tenha uma vida luxuosa. A fortuna do casal é estimada em mais de R$ 20 milhões: "Adoraria estar pedindo para comprar uma [bolsa da] Chanel, uma joia da Tiffany, porque eu acho que mereço, mas eu só queria um ovo".

"Para quem acha que só porque eu sou casada com um milionário, com o Primo Rico, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso gastar com o que eu quiser e comprar o que eu quiser... Quando eu não era casada com ele, eu fazia muito mais extravagância. O bichinho é bom de economizar, viu?", confidenciou.

"Detalhe: isso não tem nada a ver com o dinheiro ser dele, porque o que é meu é dele, tudo junto. Eu trabalho, eu faço milhões, sei o que eu faço. É que não é sobre isso. É sobre o valor que ele dá no dinheiro é muito diferente. É interessante", minimizou a coach.

Entretanto, ela diz que não está reclamando do marido: "Isso não é uma crítica, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, é um elogio. Eu admiro, sabe? Porque é um cara milionário, que poderia estar c*gando pra esses pequenos detalhes... Se o ovo é, sei lá, R$ 5 mais caro, sei lá quanto que é, R$ 10. Mas ele liga, de verdade".

"[Ele] não liga se eu quero fazer caridade, se quero dar milhões, que é o que acabou de acontecer com as mulheres voluntárias... É isso, é uma campanha milionária. Aí, ele não liga. Mas se quero comprar um ovo e ele acha que é roubo, não compro o ovo", afirma.

"Aí eu fico sem o ovo. Porque não é sobre o dinheiro em si, é sobre o valor descabido das coisas. Enfim, eu não sei, só sei que não tenho meu ovo", conclui Maíra.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp