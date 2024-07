Reprodução/Instagram Gabriela Souza e Nego Di são alvos de investigação policial

Após a prisão no último final de semana, a influenciadora digital Gabriela Souza, esposa do ex-BBB Nego, que havia sido presa no último final de semana sob acusações de suposta lavagem de dinheiro. Após ser solta, mediante pagamento de fiança, ela veio às redes sociais na madrugada desta segunda-feira (15), para se pronunciar sobre o ocorrido.

Em vídeo publicado nos stories, Gabriela agradeceu aos fãs pelo apoio e relatou que o marido e ela estão sem acesso às suas contas bancárias, celulares e até redes sociais. “Sim. Tô completamente derrotada. Acabada. Destruída. Estamos sem conta nenhuma, sem carro, sem nossos celulares, ele sem Instagram”, começou ela.

“Mas tava tudo bem. Minha felicidade era estarmos juntos. Mas agora eu tô sem ele. Meu único pensamento é no meu marido. Nada diferente disso”, continuou a influenciadora, que aproveitou para agradecer aos amigos e fãs.

“Eu não tenho cabeça nenhuma para aparecer aqui, não tenho vontade. Nem estou pegando o celular para ver rede social, não vi televisão, já sei que saiu tudo no Fantástico. Zero surpresa, zero novidade. Eu só quero mesmo agradecer todo mundo, todos os nossos amigos, toda a galera que consegui falar, que está me ajudando. Meu único pensamento é no Dilson, no meu marido, e agradecer a cada um de vocês, todo mundo, enfim, todo mundo. E que a justiça seja feita”, finalizou.

Esposa de Nego Di se pronuncia após sair da prisão por pagamento de fiança

Nota divulgada por Gabriela Souza

