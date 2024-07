Reprodução/Instagram Kate Middleton aparece sorridente na final de Wimbledon e é aplaudida pelo público

Reservada desde que foi diagnosticada com câncer, Kate Middleton fez sua segunda aparição pública do ano durante a final do Torneio de Tênis Wimbledon, que ocorreu no domingo (14). Surgindo para assistir ao Grand Slam, disputado entre o veterano Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz, a princesa foi ovacionada pelo público.

Kate, que é patrona da entidade responsável pela organização da competição, compareceu ao evento na companhia da filha, a princesa Charlotte, e ambas foram aplaudidas de pé. Jeremy Freeman, um especialista em leitura labial, revelou as reações da Princesa de Gales com a recepção calorosa.

Em entrevista ao jornal The Sun, Jeremy contou que a esposa do príncipe William foi surpreendida pelo carinho do público. No vídeo em que ela aparece entrando na arquibancada com a filha, ela é vista acenando para o público, dizendo “olá” várias vezes, para uma mulher que estava ao lado dela, Kate diz: “Tão adorável”, se referindo À recepção do público.

Nos últimos meses, devido ao seu tratamento contra o câncer, fontes ligadas à Família Real já afirmaram que ela está “cuidando da saúde” e “fazendo o que é necessário” para sua recuperação. A última aparição de Kate em um evento oficial foi em 15 de junho, para o Trooping the Colour, desfile de celebração de aniversário do sogro, o Rei Charles III.