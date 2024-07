Reprodução Vitor Vieira dirigia uma BMW numa avenida do Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decretou neste domingo (14) a prisão do influenciador Vitor Vieira, acusado de atropelar e matar Fábio Toshiro, que havia acabado de se casar, na noite do último sábado (13/7). Vitor dirigia uma BMW pela Avenida Lucio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, quando atingiu Fábio. O influencer fugiu sem prestar socorros.



Uma câmera de segurança registrou o momento que Fábio é atropelado por Vitor. Ele estava atravessando a rua ao lado da esposa. O casal havia acabado de fazer o check-in num hotel próximo do local do incidente, e estavam indo fazer um passeio.



Segundo as informações do portal Metrópoles, após a colisão, o corpo de Fábio foi arremessado para dentro do carro do influenciador. Ele retirou a vítima inconsciente, com a ajuda de outros ocupantes do veículo, e o deixou estirado no chão, segundo os relatos das testemunhas.

A Justiça decretou que Vitor seja preso. No momento, ele segue foragido. O caso está sendo investigado pela 42ª DP. O carro envolvido no acidente foi apreendido após ser encontrada em um condomínio de luxo da Barra da Tijuca.



Vitor é influenciador, possuindo mais de 280 mil seguidores no Instagram. Seu conteúdo é voltado para futebol freestyle, sendo ele atleta do ramo e já tendo competido em Dubai.

