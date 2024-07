Punit PARANJPE e SUJIT JAISWAL/AFP Casamento de herdeiro bilionário recebe celebridades na Índia

Após meses de festas e celebrações, que contaram com shows privados de artistas como Rihanna e Justin Bieber, o bilionário indiano Mukesh Ambani, de 67 anos, o homem mais rico da Ásia, celebrará finalmente o casamento de seu filho caçula Anant Ambani, de 29 anos.

Anant e sua noiva, Radhika Merchant, também de 29 anos, se casam em uma cerimônia hindu que deve durar aproximadamente três dias, começando por esta sexta-feira (12), em Mumbai, a capital econômica da Índia.

SUJIT JAISWAL / AFP Mukesh Ambani com sua esposa Nita Ambani, a filha Isha Ambani, filhos Akash Ambani e Anant Ambani, a nora Shloka Mehta, e o genro Anand Piramal posam para fotos ao chegarem para assistir à cerimônia de casamento de Anant e Radhika Merchant em Mumbai em 12 de julho de 2024

Segundo o jornal The Guardian, o valor gasto por Ambani no que ficou conhecido como “o casamento de cinco meses” é estimado em US$ 600 milhões, algo em torno de R$ 3,2 bilhões na cotação atual - a fortuna total do magnata é avaliada em US$ 123 bilhões, o que faz dele a 11ª pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes.

Convidados famosos

Punit PARANJPE/AFP John Cena comparece à cerimônia de Anant Ambani no dia 12 de julho

Além de demonstrar poder em uma cerimônia luxuosa, com meses de celebrações antecipadas, o magnata indiano convidou várias celebridades para o casamento do herdeiro caçula. Entre alguns dos nomes estão as empresárias Kim e Khloé Kardashian, o ator John Cena, o cantor Nick Jonas com a esposa, a atriz Priyanka Chopra. Outros nomes que também devem comparecer para o casamento são David e Victoria Beckham, e o dono do Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg.

Kim e Khloé Kardashian no casamento do herdeiro indiano Amant Ambani pic.twitter.com/j3u3PX5owv — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 12, 2024

A imprensa indiana regitrou a chegada dos ex-primeiros-ministros do Reino Unido, Boris Johnson e Tony Blair para a cerimônia.

VIDEO | Former UK Prime Minister Boris Johnson arrives in Mumbai for the wedding of Anant Ambani and Radhika Merchant.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz ) pic.twitter.com/Gyha8Shg5G — Press Trust of India (@PTI_News) July 12, 2024





Pré-casamento de cinco meses

Para as celebrações que antecederam o casamento do filho caçula, o presidente da Reliance Industries preparou vários eventos luxuosos, como uma festa de gala que durou três dias em março, que contou com 1.5 mil convidados - entre eles Mark Zuckerberg, um cruzeiro com 1.2 mil convidados no Mediterrâneo, e até construiu um templo hindu para receber shows de artistas famosos, como Rihanna, Backstreet Boys e Justin Bieber.

Mark Zuckerberg has become very good at small talk.



Here he pretends to be impressed at some dude’s watch. And succeeds.



This is bullish for AI, $META and $INDA . pic.twitter.com/LhPBKcgCUz — trader (@TicTocTick) March 4, 2024

Para os filhos, somente o melhor

Em 2018, Mukesh realizou uma cerimônia semelhante para a filha, Isha Ambani, de 32 anos, com o marido Anand Piramal. O custo da cerimônia foi avaliado em cerca de US$ 100 milhões, considerado o casamento mais caro já realizado na Índia, e contou com show de Beyoncé.

Para o casamento de Anant, é esperado a presença de Adele ou Drake como atrações principais, segundo a imprensa indiana.

