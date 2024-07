Reprodução/Instagram Kim Kardashian revela que experimentou o tratamento facial com esperma de salmão

Kim Kardashian, de 43 anos, revelou no episódio mais recente de “The Kardashians”, que foi ao ar no dia 11 de julho pelo serviço de streaming Hulu, que faz um tratamento inusitado para retardar seu envelhecimento facial.

“Fiz um tratamento facial com esperma de salmão injetado no meu rosto”, disse a empresária em uma conversa com a mãe, Kris Jenner, que pareceu chocada.

Embora não tenha contado se notou ou não resultados positivos após o procedimento, a fundadora da Skims não foi a única celebridade a demonstrar interesse pelo tratamento, que já é bastante popular na Coreia do Sul há alguns anos.

Os tratamentos faciais com esperma de salmão é oferecido em spas médicos na Coreia, e prometem aumentar a produção de colágeno, aumentar a renovação celular e ajudar com problemas de pigmentação.

Outra famosa que já revelou ter realizado o procedimento é Jennifer Aniston, de 55 anos. Em uma entrevista ao Wall Street Journal, em 2023.

“Primeiro, eu disse, 'Você está falando sério? Como você consegue esperma de salmão?'”, disse Aniston na época. No entanto, a atriz apontou não ter notado nenhuma diferença que faça valer a pena o tratamento.