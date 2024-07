Reprodução/Youtube Zilu Godoi reage à fala de que Wanessa está 'vulnerável a sofrer agressão de Dado Dolabella'

A influenciadora digital Zilu Camargo compartilhou as experiências que teve com o ex-marido, Zezé Di Camargo, e revelou sobre as traições que sofreu do cantor sertanejo.

A afala de Zilu foi dada durante o podcast "Café com Respostas", em que a influenciadora entrevistou a ex-esposa de Lucas Buda, Camila Moura. Na conversa, Camila comentava sobre o comportamento do ex durante a participação no "Big Brother Brasil 2024", como ela considerou o que rolou uma traição, o que a levou terminar o casamento.

Zilu aproveitou o momento para comentar como era sua relação com o cantor sertanejo: "O que uma mulher tem que fazer quando ela tem suspeita de que está sendo traída?", questionou a apresentadora. "Compartilhe com sua mãe, com amiga, com amigo de confiança para sua proteção. E aí decidir como você quer lidar com isso, porque tem pessoas que gostam de ir atrás, lidar, saber de tudo para tomar uma decisão e tem pessoas que preferem fingir que aquilo não aconteceu".

A influenciadora lamenta: "Não, isso é verdade. É cada pessoa. Até porque você sabe que eu passei por isso. Eu passei por uma traição de verdade e quando eu soube, eu não contei para ninguém. Eu tinha, acho que um pouco de receio de falar com a família, de falar com os filhos".

"Eu enfrentei falando com ele sozinha para ter certeza que aquilo era verdade, porque eu não acreditava. Sabia que existia traições, mas você não tinha aquela certeza. E a coisa era tão real ali eu resolvi assim com ele", conclui.

O casamento de Zilu e Zezé durou 30 anos, entre 1982 e 2012. O ex-casal se uniu após a descoberta da gravidez de Wanessa Camargo.

