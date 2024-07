REPRODUÇÃO/ SBT Celso Portiolli agradece homenagem do 'Domingão' ao Gugu:' Adoramos'

O apresentador do SBT Celso Portiolli fez um desabafo sobre o que o faz continuar na emissora de Silvio Santos há cerca de 30 anos. Ele teria aceitado multa milionária em seu primeiro aumento de salário. Na época, ele estava negociando com a Globo.



O apresentador falou durante entrevista ao podcast do jornalista Cesar Filho sobre a mudança no contrato: "Teve um fato no meio da negociação, o Silvio proibiu de entrar no camarim dele e me usou como a pessoa para moralizar o negócio, para falar com ele era só na presidência".

"Só que eu tava com a proposta da Globo, mandei dizer para ele sobre essa proposta, ele mandou me chamar, quando entrei no camarim dele no outro dia, me achando o máximo, ele perguntou 'quem está te levando para a Globo?' e eu não podia falar", relembra Celso.

Ele completa: "Ele me fez uma proposta e eu acabei ficando no SBT. Nesse momento, ele fez uma multa gigantesca no meu contrato, a partir daí todas as propostas que recebi a multa tornava a proposta inviável, aí continuei no SBT".

Ainda que Silvio tenha plantado uma "armadilha" para impedir a saída de Celso, ele revela que o contrato já mudou com o passar dos anos. Agora, o apresentador mantém seu contrato apenas por amor ao trabalho: "Hoje se eu quiser sair do SBT ou se o SBT quiser me desligar ficou mais fácil porque hoje é um contrato de confiança".

