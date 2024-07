Mayra Dugaich Iza anuncia fim do relacionamento com Yuri Lima: “Me traiu”

A cantora IZA agradeceu publicamente nesta quinta-feira (11) aos seguidores pelo apoio que vem recebendo após anunciar o fim do relacionamento com o jogador de futebol, Yuri Lima.



Nos Stories do Instagram, IZA escreve: "Meus talismãs. Eu não sabia que tanta gente me amava e que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos, mas vou. Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também".

A cantora continua: "Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês!"

A artista publicou na última quarta-feira (10) um desabafo nas redes sociais, relatando que o parceiro vinha mantendo conversas com outra mulher desde o início do relacionamento deles. Além disso, a amante teria tentado vender a infidelidade para alguns veículos midiáticos pelo valor de R$ 30 mil.

Através do Instagram, IZA publicou um vídeo em que conversa diretamente com os seguidores sobre o que classificou "a maior baixaria" da vida dela. Grávida do atleta, ela disse estar bem e focada na gestação da Nala.

Segundo IZA, Yuri Lima saberia do término com a publicação do vídeo. Além disso, ela contou que a amante teria tentado vender o caso da traição para veículos da mídia.

"Nós não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança.Sem confiança não existe relacionamento e eu estou grávida. Então, preciso agora de sossego, de tranquilidade. Geralmente aparecem polêmicas, coisinhas assim, minha equipe toma conta e eu não falo nada. Mas eu acho que essa é bem cabeluda, acho que a maior baixaria que já aconteceu na minha vida. Não tinha muito como eu fingir que nada aconteceu e não falar com vocês", afirma a cantora.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp