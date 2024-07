Instagram Biah Rodrigues e Sorocaba com os filhos

A influenciadora digital Biah Rodrigues deu à luz aos gêmeos Angelina e Zion nesta quarta-feira (10). A influencer é casa com o cantor Sorocaba desde 2019, e é mãe de Theo, de 3 anos, e Nanda, de 2. O nascimento das crianças foi dada pelo portal Leo Dias.

O cantor sertanejo, que faz dupla com Fernando, acabou deixando escapar o nome dos filhos antes do anúncio oficial. Quando revelaram, ele brincou: "Viemos revelar os nomes que vocês já sabem, acabei soltando". "Já te perdoei, amor", riu a influenciadora.

O casal, que é evangélico, escolheu os nomes baseados na bíblia. Zion, traduzido em português como Sião, foi o nome do monte em Jerusalém em que a cidade do rei Davi foi construída. Ele também é considerado como a 'terra prometida' e para se referir ao povo de Deus.

O músico explicou: "Da primeira vez que ouvi Zion, bateu 'duro' [no ouvido] porque é um nome diferente. Ainda mais do jeito que escrevemos Z-I-O-N. É bem diferente e sempre falei pra Biah que queria nomes mais universais, mas ela me convenceu depois".



Já sobre a filha, o a influenciadora afirmou: "A Angelina também demoramos para escolher. Vimos o significado que vem de anjos, angelical. Esse nome transmite doçura e delicadeza, e é isso que queremos da nossa princesa. Que ela seja forte, corajosa, delicada, angelical".

