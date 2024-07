Reprodução/Instagram Carolinie Figueiredo desabafa na web sobre fim do casamento "falido" e fala de jornada de autoconhecimento

A atriz Caroline Figueiredo, de 35 anos, que ficou conhecida por interpretar Domingas em Malhação (2007), abriu o coração nesta quarta-feira (10) com o retorno à TV após 10 anos afastada. A artista, que faz uma participação no melodrama da Netflix 'Pedaço de Mim', confidenciou que acreditava que nunca mais retornaria para o audiovisual e se emocionou pela forma como foi recebida na trama.



Em uma publicação no Instagram, a loira começa: "Há um ano, fui chamada pra gravar uma participação em uma série: Pedaço de Mim. Minha carreira de atriz de TV estava parada desde o nascimento do meu segundo filho [em 2014]. Nesses 10 anos, além de desenvolver outras profissões, precisei curar muitas frustrações, afinal sou atriz profissional desde os oito anos. Fiquei muito famosa aos 18 e após os filhos nunca mais achei que fosse voltar".

Ao receber o convite para fazer uma ponta na série, Caroline afirma que teve receio em aceitar: "Fiquei morrendo de medo. Era uma personagem bem pequena (na minha época chamavam de elenco de apoio, hoje se chama papel secundário, eu acho). Eu, cheia de boletos pra pagar, pensei: vou com medo mesmo. O que me encantou, além de ser lembrada como atriz — [algo] que sempre me emociona, foi a primeira vez que fui escalada pra um papel sem estar relacionado as questões de corpo."

De acordo com a atriz, desde 2007 ela só é chamada para fazer papéis que tenham temáticas envolvendo o corpo. Entretanto, na trama protagonizada por Juliana Paes, ela foi chamada para viver uma médica.

"Ao entrar no estúdio a diretora era uma mulher. Ela já foi me chamando pelo nome, isso é muito cuidadoso, e me disse: 'Minha filha estudou com seu filho'. Eu falei emocionada: 'Estou pisando num set 10 anos depois'. Ela me disse: 'Que seja a primeira de muitas!'", conta a atriz.

A artista afirma que retornar ao set de filmagem foi algo muito emocionante, que a fez chorar muito: "Fui chorar no camarim enquanto repassava minhas únicas duas falas, eu não poderia errar. Estava doida pra contar essa história por aqui: Agora estou acompanhando que a série é um sucesso. Estava com vergonha de divulgar, porque realmente meu papel é pequeno, mas tenho recebido tantos recados carinhosos que me preenchi de amor. Que seja o primeiro trabalho de uma retomada de carreira".





