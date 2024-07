Instagram Shantal em novo registro no Instagram

A influenciadora digital e empresária Shantal Verdelho, de 34 anos, revelou no último domingo (7) que tem guardado em sua casa um presente para a filha de Neymar, de 32, e Bruna Biancardi, de 30. De acordo com a loira, trata-se de um vestido feito por artesãs com o qual queria presentear Mavie, de nove meses.



"Comprei esse vestidinho para a Mavie, da Bruna, porque, quando ela nasceu, eu estava em Alagoas, e comprei das Bordadeiras de Alagoas. Esse vestido é muito maravilhoso! Resumo da ópera: eu nunca vi a Mavie, e nunca mais vi a Bruna, então não dei para ela", explica.

Com o crescimento de Mavie, a empresária afirma que está a procura de um novo bebê para conseguir presentear.

"Falei 'vai nascer meu bebê, e pode ser uma menina'. Nasceu o Pepe [Giuseppe, de um mês]. Queria dar para alguém especial, então fico contando com a minha irmã para ela engravidar... minha irmã acabou de colocar DIU (Dispositivo Intrauterino). Só se alguma amiga muito especial engravidar de uma menina", espera.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp