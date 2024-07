Reprodução/SBT Mara Maravilha e Lívia Andrade

A ex-apresentadora do SBT Mara Maravilha não gostou muito das indiretas feitas por Lívia Andrade à herdeira de Silvio Santos, Patrícia Abravanel.

Nas redes sociais, Mara disparou contra a global: "Bem que aquela coitadinha, quando estava aí pensava que o A dela era de Abravanel, só que não né kkkk. As máscaras caem! Parabéns Pati, você desde criança já sabia o que queria. Rebeca também mandando muito bem. Amo Silvio Santos e amo a família Abravanel, Pati, Rebeca, Dani, Renatinha".



Mara é conhecida por não ter uma boa relação com Lívia, tendo diversas discussões e polêmicas com a apresentadora durante a passagem das duas pela emissora.

Além de Mara, outros famosos deram apoio à Patrícia. Um deles foi o cunhado, o jogador Alexandre Pato. O marido de Rebeca Abravanel afirma: "Herdeira, honra o legado do pai, humilde e muito guerreira! Vai Pati!".

Quem também deu suporte foi o humorista Victor Sarro. Ele diz: "Ai, É gostoso demais estar aí! Conte comigo sempre, é uma honra fazer parte do Programa Silvio Santos há 1 ano e meio! Equipe generosa, talentosa, humilde e é isso! Tamo junto!".

Entenda a treta

A comentarista do "Domingão com Huck" publicou em seu perfil uma foto ao lado de Eliana, que participou do programa dominical durante o quadro "Dança dos Famosos", com uma legenda que mandava uma indireta para a herdeira de Silvio Santos.

"Todo sucesso e felicidade pra Ela, que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção! Brilhaaaaaaaaaaaaaa…”, escreveu Lívia.

Após alguns momentos, Patrícia fez uma publicação que, mesmo sem citar a ex-colega de emissora, foi interpretado como uma alfinetada à Lívia: "Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês!!! No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria!!!”

