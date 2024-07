Reprodução Atriz e humorista Jaqueline Santos

A atriz e humorista Jaqueline Santos, conhecida por fazer parte do elenco de "A praça é nossa", chocou seus seguidores ao compartilhar seu dia de compras na última sexta-feira (5).



A artista passou a tarde no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, e gastou R$ 190 mil em itens de luxo. Nos Stories do Instagram, Jaqueline exibiu as compras nas lojas de grife Prada, Chanel, Dolce Gabanna, Diesel, entre outras grifes.

Essa não é a primeira vez que a atriz faz gastos exorbitantes e compartilha com os fãs. Ela já havia ostentado compras de R$ 50mil em maquiagem Chanel.

Ela justificou os gastos falando que fez apenas o que já deveria ser feito, uma vez que trabalha desde os 11 anos. "Não me julguem. Trabalho tanto. Comecei com 11 anos de idade", afirma.

Jaqueline atua como empresária, além de agenciar diversos famosos. Sua carreira começou como miss e princesa da Disney no Brasil. Ela ficou no anonimato mais de 12 anos e viveu momentos complicados no início da carreira.

