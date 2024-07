Reprodução/Instagram Alexandre Pato entra na briga e defende a cunhada Patrícia Abravanel

Alexandre Pato resolveu entrar na briga entre Patrícia Abravanel e Lívia Andrade. O ex-jogador de futebol se manifestou através da publicação da cunhada. Na briga entre as apresentadoras , Lívia posou com Eliana e afirmou que a contratada da Globo "não era herdeira e, sim, guerreira".

Após interpretar a postagem como uma indireta, a filha de Silvio Santos rebateu a suposta alfinetada e recebeu o elogio do cunhado.

"Herdeira, honra o legado do pai, humilde e muito guerreira! Vai, Pati!", disse ele nos comentários.

Mais cedo, Mara Maravilha também defendeu Patrícia . "Bem que aquela coitadinha, quando estava aí pensava que o A dela era de Abravanel, só que não né kkkk. As máscaras caem! Parabéns Pati, você desde criança já sabia o que queria. Rebeca também mandando muito bem. Amo Silvio Santos e amo a família Abravanel, Pati, Rebeca, Dani, Renatinha", disse ela.





