Globo/Manoella Tony Ramos recebe alta do CTI após cirurgias na cabeça

O ator Tony Ramos, de 75 anos, vai retornar aos palcos após passar um tempo afastado devido a duas cirurgias na cabeça. O artista está se recuperando do acidente vascular cerebral que causou os sangramentos intracranianos, mas já tem data para retornar aos palcos.



Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, o ator explica como tem sido após receber alta da UTI no dia 21 de maio: "Eu não me lembro de nada do que aconteceu. Quando acordei, já no hospital, depois das duas cirurgias, a Lidiane me contou o que tinha acontecido, levei um susto e pedi para ler as notícias que tinham saído sobre o meu caso".

O ator estava no Rio de Janeiro gravando o filme "A Lista", com a atriz Lilia Cabral, quando começou a sentir os sintomas: "Eu vinha sentindo uma dor de cabeça quando tossia, doía a minha testa, bem na frente, às vezes na lateral. Eu dizia para a minha mulher que achava que tinha pinçado um nervo na coluna. Ela me disse 'vai ao médico'. Mas eu não tinha tempo naquele dia, então tomei um remédio comum e fui deitar. Quando comecei a me demorar, estava chegando a hora de eu sair para a filmagem, ela subiu até o quarto e me encontrou desfalecido, entregue, desmaiado".

A esposa de Tony chamou os funcionários para a ajudar a descer ele para levar ao médico, uma vez que ela não aguentava o peso sozinha. "[Lidiane] ligou para a minha médica por FaceTime. Quando me viu daquele jeito, ela mandou uma ambulância na mesma hora."

Tony afirma que não se lembra de nada que aconteceu. Todas as memórias do acidente foram dadas pela esposa: "Ligou para a minha médica por FaceTime. Quando me viu daquele jeito, ela mandou uma ambulância na mesma hora."

Ainda no leito do hospital, ele se dedicou a exercitar a memória, revisando todo o texto da peça "O Que Só Sabemos Juntos". O espetáculo, que ele e Denise Fraga estão encenando desde 26 de abril no Tuca, em São Paulo, foi interrompido devido ao acidente do ator em 16 de maio.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp