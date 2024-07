Mayra Dugaich Maya Massafera passa por nova cirurgia da voz

A modelo e influenciadora digital Maya Massafera divertiu seus seguidores ao publicar um 'Arrume-se Comigo' — uma trend nas redes sociais — completamente em mímica.



Com um body com estampa de beijos decotado e uma calça cargo jeans, a modelo faz mímica para decidir quais são os acessórios que vão compor o look.

Na legenda, Maya questiona: "Lookinho para almoçar. Aprovado?". Ela parece se divertir com a montação da roupa.

Uma seguidora elogiou a modelo: "Lindaaaa !! Eu preferiria a bolsinha branca com o lencinho dando um toque charmoso. Mas ficou lindaaaaa". Outra completou: "Eu escolhia e você escolhendo junto , me senti um ícone fashion que nem você".

Entretanto, nem todos os comentários foram positivos. Uma seguidora faz uma an[alise do conteúdo da modelo: "Respeito demais sua transição, todo o processo psicológico que você precisou enfrentar para esse resultado, eu não posso, não tenho lugar de fala para me posicionar sobre ser mulher trans, mas posso falar sobre ser mulher, e digo, ser mulher vai muito além de postar vídeos de roupas de grife e bater as unhas, ser mulher é lidar com autoestima, com estigmas que a sociedade impõe ao longo dos séculos pelo nosso gênero, e dr verdade eu acho que esse espaço é o de mulher trans precisa ser mais valorizado do que ostentação de grife".





