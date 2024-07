Reprodução/Instagram Marina Sena e Juliano Floss assumem namoro

A cantora Marina Sena e o influenciador Juliano Floss estão em uma viagem juntos pela Europa após assumirem um relacionamento. Em novos registros publicados pela artista, Marina aparece com mãos dadas e look combinando com o dançarino: ambos com calças camufladas e jaqueta de couro.

Entretanto, a cantora arrancou elogios com ao exibir um look transparente, que a deixava com os mamilos à mostra. Na foto, Marina está em um dos canais de Amsterdã.

Nos comentários, os fãs se divertiram com os novos registros. Um seguidor escreveu: "Vida, quando enjoar dessas roupas da para mim, por favor?". Outra acrescentou: "Tão chique turistando na Europa". Uma terceira brincou: "Que pizza podi é essa? Tá linda vida te amo"

Juntos, o casal visitou uma loja que vende produtos psicodélicos. Nas smart shops na capital holandesa, são vendidos produtos como cogumelos, sementes de cannabis e até vitaminas, produtos esses que são legalizados no país.

Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano FlossMarina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram Marina Sena em novas fotos da viagem à Holanda com Juliano Floss Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp